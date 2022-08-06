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Байден сдал отрицательный тест на COVID-19

Президент США Джо Байден в субботу сдал отрицательный тест на COVID-19, однако несмотря на это пока что останется на самоизоляции, сообщил его лечащий врач Кевин О`Коннор.

"Сегодня утром его антигенный тест дал отрицательный результат", - говорится в коммюнике медика.

"Президент на всякий случай продолжит соблюдать строгий режим самоизоляции. Это продолжится, пока он не сдаст второй отрицательный тест", - добавил врач Байдена.

На прошлых выходных у Байдена был повторно выявлен коронавирус, спустя 12 дней после того, как это заболевание у него диагностировали в первый раз.

Лечащий врач Байдена предупреждал о возможности возвращения болезни, поскольку такое случается у пациентов, использовавших для лечения медикамент Paxlovid.

Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также сделал две бустерные дозы вакцины.

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Тэги: США, COVID-19, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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