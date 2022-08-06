Тбилиси осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне и выразил солидарность с Баку

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в субботу в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым осудил нападение на посольство Азербайджана в столице Великобритании Лондоне и выразил солидарность с Баку, сообщили в МИД Азербайджана.
«Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне 4 августа и выразил солидарность с Азербайджаном», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В свою очередь Байрамов, поблагодарив своего коллегу за поддержку, подчеркнул важность всестороннего расследования провокации и привлечения виновных к ответственности, а также отметил, что соответствующую работу ведут компетентные органы Великобритании.
Согласно Генпрокуратуре Азербайджана, административное здание посольства Азербайджана в Великобритании, расположенное по адресу: 4 Kensington Court W8 5DL, Лондон, подверглось нападению 4 августа приблизительно в 16:00-17:00 по местному времени.
На следующий день временного поверенного в делах Великобритании в Азербайджане пригласили в МИД Азербайджана, где ему выразили решительный протест в связи с нападением на посольство, потребовав гарантий того, что подобные инциденты больше не повторятся, проведения тщательного расследования и привлечения виновных к ответственности, рассказали во внешнеполитическом ведомстве.
По факту генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 12.3, 102 (нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой), 12.3, 186.1 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества с причинением значительного вреда потерпевшему) и 12.3, 324 (оскорбительные действия в отношении государственного флага Азербайджана или государственного герба Азербайджана) Уголовного кодекса страны.
Генпрокуратура Азербайджана направила запрос об оказании правовой помощи для проведения расследования уголовного дела в рамках совместного сотрудничества с соответствующими органами Великобритании.
Р.Керимов
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