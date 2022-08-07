Зангилан застроят малоэтажными и индивидуальными жилыми домами

Специальный представитель президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев сообщил, что генеральным планом Зангилана предусмотрена застройка города малоэтажными и индивидуальными жилыми домами.

По его словам, при проведении работ будет учитываться необходимость охраны исторических памятников и окружающей среды.

Гаджиев отметил, что в целях устранения ущерба, причиненного экосистеме Зангилана в годы оккупации, на территории района до сих пор были посажены 2 тысячи платанов и около тысячи килограммов семян дуба.

Спецпредставитель главы государства добавил, что в населенном пункте Агалы построены 200 домов, детский сад, школа и несколько административных зданий, а строительство 150 домов, двух- и трехэтажных домов продолжается. По его словам, 201 члену 41 семьи уже вручены ключи от домов.

Генплан Зангилана был представлен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву 26 мая 2022 года в ходе поездки главы государства в Зангиланской район.

Документ разработан швейцарской компанией sa_partners при участии местных экспертов.

Генплан предусматривает развитие Зангилана как логистического, туристического и торгового центра, пространства возобновляемой энергии, связанного с международным транспортным коридором.

В его рамках на берегу реки Охчучай будет разбит большой парк, а также нагорный парк и созданы внутренние зеленые коридоры.

Предполагается, что применение подхода «умный город», широкое использование современных технологий и возобновляемых источников энергии позволят Зангилану стать более комфортным для проживания городом с экологически чистой, современной и устойчивой транспортной системой и превратят его в образцовый городом на региональном уровне с точки зрения экономического развития.

Р.Керимов