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ОАЭ и ряд стран выступили с инициативой созыва СБ ООН в связи с ситуацией в секторе Газа

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) совместно с Китаем, Францией, Ирландией и Норвегией выступили с инициативой о проведении в понедельник закрытого заседания Совета Безопасности ООН в связи с обострением обстановки в секторе Газа, сообщило информагентство ОАЭ WAM.

В заявлении представителя МИД ОАЭ выражается "глубокая озабоченность в связи с нынешней эскалацией", а также содержится призыв "проявлять максимальную сдержанность, чтобы не допустить втягивания на новый уровень насилия и нестабильности".

В связи с этим "ОАЭ, как член Совета Безопасности ООН, подали запрос вместе с Китаем, Францией, Ирландией и Норвегией о проведении закрытого заседания Совета в следующий понедельник для обсуждения текущих событий и путей поддержки международных усилий по достижению всеобъемлющего и справедливого мира", сообщает агентство, ссылаясь на МИД.

В пятницу армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, из сектора Газа запускают ракеты по Израилю.

Израиль нанес серию авиаударов по сектору Газа в субботу, а палестинские ракетные обстрелы юга Израиля продолжаются уже второй день, что вызывает опасения по поводу еще одной серьезной эскалации ближневосточного конфликта.

Израильские военные сообщили в субботу вечером, что из сектора по территории Израиля было выпущено около 450 ракет, 350 из которых попали в Израиль, но почти все были перехвачены израильской системой противоракетной обороны "Железный купол". Два человека получили легкие осколочные ранения.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что на данный момент в Газе погибли 24 человека, в том числе шестеро детей.

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Тэги: МИР, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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