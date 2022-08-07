FT сообщила, что страны Запада обеспокоены сближением Турции и России

На Западе обеспокоены углублением турецко-российского сотрудничества, и предупреждают, что Анкара может пострадать в том случае, если поможет России избежать западных санкций, пишет газета Financial Times по итогам встречи в Сочи президентов РФ Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Издание, ссылаясь на источники, отмечает, что в ЕС следят за турецко-российским сотрудничеством "все более и более пристально", выражая беспокойство тем, что Турция "превращается в платформу для торговли с Россией".
Один из собеседников газеты назвал поведение Турции по отношению к России как "очень оппортунистическое", добавив: "Мы пытаемся заставить турок обратить внимание на наши опасения".
Financial Times пишет, что один высокопоставленный западный чиновник предположил, что западные страны могут "призывать западные фирмы либо прекратить отношения с Турцией, либо сократить свои отношения с ней" в свете риска, который будет создан Турцией, расширяющей свои отношения с Россией".
В то же время, три источника заявили изданию, что в Брюсселе не было никаких официальных дискуссий о потенциальных последствиях для Турции.
Газета пишет, что предупреждения в адрес Анкары прозвучали на следующий день после того, как Путин и Эрдоган "провели затяжную встречу с глазу на глаз, ее кульминацией стало совместное обещание увеличить объемы двусторонней торговли и углубить финансовые и жизненные связи".
Financial Times, ссылаясь на сообщение "Интерфакса", пишет, что вице-премьер правительства России Александр Новак сообщил журналистам, что Турция согласилась начать платить за российское топливо в рублях.
Эрдоган в самолете по пути на родину сообщил сопровождавшим его журналистам, что произошли дополнительные "очень серьезные изменения" в использовании российской платежной системы "Мир", которая позволяет россиянам в Турции расплачиваться картой в то время, когда Visa и Mastercard приостановили операции в их стране проживания, говорится в статье газеты.
Как сообщалось, Новак, который с российской стороны возглавляет двустороннюю межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству, сказал журналистам, что Россия и Турция переходят на оплату поставок российского газа в рублях, соответствующая договоренность была достигнута на переговорах президентов двух стран в Сочи.
"Президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и их оплату в рублях", - сказал Новак.
Он также заявил, что на переговорах президентов были приняты важные решения, выводящие отношения России и Турции на новый уровень.
"На переговорах были достигнуты очень важные решения, которые, по сути, выводят на новый уровень развитие наших отношений в торговле и экономике, практически по всем отраслям. В том числе в транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, в туризме, в сфере IT-технологий и ЖКХ", - сказал Новак.
Он добавил, что ключевой сферой, которая подробно обсуждалась Путиным и Эрдоганом, была энергетика.
"В том числе, это и строительство АЭС "Аккую", речь шла о выходе в срок до 2023 года на запуск этого проекта", - отметил вице-премьер.
В совместном заявлении по итогам встречи Путина и Эрдогана отмечено, что они в ходе переговоров в Сочи подчеркнули необходимость полного выполнения стамбульской "зерновой сделки", включая беспрепятственный экспорт российского зерна и удобрений.
"Акцентирована необходимость обеспечить полное выполнение Стамбульской пакетной сделки в соответствии с ее духом и буквой, включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства", - говорилось в документе.
В нем указано, что Путин и Эрдоган "признали важную роль конструктивных отношений двух стран в заключении инициативы о безопасном вывозе зерна из украинских портов".
В заявлении стороны подтвердили приверженность политическому единству и территориальной целостности Сирии и решимость действовать в плотной координации по вопросам борьбы с террористическими организациями.
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