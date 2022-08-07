Количество случаев COVID-19 в мире превысило 584 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 584 млн 189 тыс. 61, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 417 тыс. 842 человека.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 92 млн 197 тыс. 380 и 1 млн 34 тыс. 152.
Индия - 44 млн 145 тыс. 709 и 526 тыс. 689.
Бразилия - 33 млн 994 тыс. 470 и 679 тыс. 758.
Франция - 34 млн 237 тыс. 67 и 153 тыс. 577 (данные на 06.08).
Германия - 31 млн 228 тыс. 314 и 144 тыс. 858 (данные на 06.08).
Великобритания - 23 млн 581 тыс. 994 и 185 тыс. 761 (данные на 06.08).
Италия - 21 млн 286 тыс. 771 и 173 тыс. 62.
Южная Корея - 20 млн 489 тыс. 128 и 25 тыс. 263.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 825,7. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 тыс. 152, Франции - 2 тыс. 326 (данные на 06.08), Германии - 1 тыс. 717 (данные на 06.08), Великобритании - 2 тыс. 696 (данные на 04.08), Италия - 2 тыс. 871, Южной Корее - 492. Сведения по США отсутствуют.
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