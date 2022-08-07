Индийская ракета не смогла вывести спутник на заданную орбиту

Индийская ракета-носитель Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) не смогла вывести спутник дистанционного зондирования Земли EOS-2 и малый кубсат AzaadiSat на изначально намеченную орбиту, запуск завершился частичным успехом, сообщила в воскресенье Индийская организация космических исследований (ISRO).
"Оба спутника выведены на орбиту, однако орбита, на которую они были выведены, - ниже, чем ожидалось, что делает её нестабильной", - говорится в сообщении организации.
В организации отметили, что все ступени отработали штатно, однако после включения двигателя четвёртой ступени была зафиксирована потеря данных. Причину её возникновения изучают специалисты.
Ракета-носитель была запущена со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке страны, в 09:18 по местному времени (07:48 по бакинскому времени).
Ракета вывела на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования EOS-2 массой 145 кг. Аппарат предназначен для съёмки земной поверхности в высоком пространственном разрешении. Среди его задач: сбор данных о климатических аномалиях и формирование изображений, которые могут быть использованы специалистами в различных областях: охране окружающей среды, лесном и сельском хозяйствах, почвоведении и гидрологии.
Также на орбиту отправился кубсат AzaadiSat массой 8 кг, на нём размещено 75 экспериментов, каждый из которых весит около 50 граммов. Его главная задача дать возможность студентам из сельских районов Индии проводить научные исследования и использовать спутник в других образовательных целях.
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