Тайвань от визита Пелоси может серьезнее пострадать от ответных мер Пекина, чем Вашингтон - The Hill

Китай не оставит без последствий визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, и если для США меры Пекина будут не столь болезненными, то они могут иметь фатальные последствия для экономики Тайваня, пишет американская газета The Hill.

"Лебединая песня Пелоси обойдется дорого - не для нее или США, а для Тайваня. Тысячи малых предприятий, ведущих бизнес с Китаем, сильно пострадают", - предупреждает она.

Газета отмечает, что, "без сомнения, Китай также нанесет удар по США, и следует ожидать жестких и внезапных мер". Ранее на этой неделе Китай приостановил или отменил будущее сотрудничество с Соединенными Штатами по таким вопросам, как контроль над климатом, безопасность на море и связь между военными лидерами.

По мнению автора публикации, "не стоит сбрасывать со счетов", что Пекин в условиях конфликта вокруг Украины может пойти на поставки России необходимых ей вооружений, прекратить поставки в США редкоземельных минералов, фармацевтических препаратов и медикаментов, "ведь, в конце концов, именно Пелоси перешагнула красную черту", проведенную Китаем.

Однако, в конечном счете, США "выдержат шторм", отмечает The Hill. "Пекин мало что может сделать Соединенным Штатам. Любые его экономические санкции только навредят экономике самого Китая", - цитирует газета председателя Американской торговой палаты в Китае Джеймса Циммермана.

С другой стороны, Тайвань экономически слишком зависит от материкового Китая, чтобы выдержать экономическую войну с Пекином, пишет издание.

The Hill напоминает, что в течение суток после визита Пелоси на Тайвань министерство коммерции КНР приостановило экспорт на остров природного песка - жизненно важного материала для производства полупроводников и строительства, а также импорт тайваньских цитрусовых и рыбной продукции.

Китай может ввести санкции или прекратить деятельность тысяч тайваньских компаний, работающих в Китае, и производящих автозапчасти, бытовую электронику и промышленные химикаты, "которые жизненно важны не только для экономики Тайваня, но и для мировых цепочек поставок", считает он.

По словам экономиста американского Института нового экономического мышления Джека Гао, беспрецедентные экономические санкции со стороны материковой части "были бы ничем иным, как разрушением экономики Тайваня". Он отметил, что "проблемы будут ощущаться не только в Восточной и Юго-Восточной Азии, но и в экономиках по всему миру".

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань 2 августа, где встретилась с несколькими официальными лицами, и покинула его 3 августа.

В МИД КНР назвали визит грубым вмешательством во внутренние дела, нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая, и заявили, что контрмеры будут "решительными, мощными и эффективными", их почувствуют как в США, так и на Тайване.