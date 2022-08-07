Тайвань от визита Пелоси может серьезнее пострадать от ответных мер Пекина, чем Вашингтон - The Hill

Китай не оставит без последствий визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, и если для США меры Пекина будут не столь болезненными, то они могут иметь фатальные последствия для экономики Тайваня, пишет американская газета The Hill.
"Лебединая песня Пелоси обойдется дорого - не для нее или США, а для Тайваня. Тысячи малых предприятий, ведущих бизнес с Китаем, сильно пострадают", - предупреждает она.
Газета отмечает, что, "без сомнения, Китай также нанесет удар по США, и следует ожидать жестких и внезапных мер". Ранее на этой неделе Китай приостановил или отменил будущее сотрудничество с Соединенными Штатами по таким вопросам, как контроль над климатом, безопасность на море и связь между военными лидерами.
По мнению автора публикации, "не стоит сбрасывать со счетов", что Пекин в условиях конфликта вокруг Украины может пойти на поставки России необходимых ей вооружений, прекратить поставки в США редкоземельных минералов, фармацевтических препаратов и медикаментов, "ведь, в конце концов, именно Пелоси перешагнула красную черту", проведенную Китаем.
Однако, в конечном счете, США "выдержат шторм", отмечает The Hill. "Пекин мало что может сделать Соединенным Штатам. Любые его экономические санкции только навредят экономике самого Китая", - цитирует газета председателя Американской торговой палаты в Китае Джеймса Циммермана.
С другой стороны, Тайвань экономически слишком зависит от материкового Китая, чтобы выдержать экономическую войну с Пекином, пишет издание.
The Hill напоминает, что в течение суток после визита Пелоси на Тайвань министерство коммерции КНР приостановило экспорт на остров природного песка - жизненно важного материала для производства полупроводников и строительства, а также импорт тайваньских цитрусовых и рыбной продукции.
Китай может ввести санкции или прекратить деятельность тысяч тайваньских компаний, работающих в Китае, и производящих автозапчасти, бытовую электронику и промышленные химикаты, "которые жизненно важны не только для экономики Тайваня, но и для мировых цепочек поставок", считает он.
По словам экономиста американского Института нового экономического мышления Джека Гао, беспрецедентные экономические санкции со стороны материковой части "были бы ничем иным, как разрушением экономики Тайваня". Он отметил, что "проблемы будут ощущаться не только в Восточной и Юго-Восточной Азии, но и в экономиках по всему миру".
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань 2 августа, где встретилась с несколькими официальными лицами, и покинула его 3 августа.
В МИД КНР назвали визит грубым вмешательством во внутренние дела, нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая, и заявили, что контрмеры будут "решительными, мощными и эффективными", их почувствуют как в США, так и на Тайване.
В Баку прибыли иранские военные корабли
Анкара анонсировала визит Байрамова в Турцию
Тбилиси осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне и выразил солидарность с Баку
Moody`s прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2022г на 4%
Moody`s повысило кредитные рейтинги Азербайджана до уровня Ва1, изменило прогноз на «стабильный»
Путин и Эрдоган достигли важных решений по сотрудничеству в экономике, прежде всего в энергетике - Новак
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 584 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане за сутки умерли 5 больных COVID-19
В РФ впервые с марта за сутки COVID-19 заболели почти 20 тыс. человек
Зангилан застроят малоэтажными и индивидуальными жилыми домами
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ