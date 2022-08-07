Маск заявил, что купит Twitter при условии раскрытия механизма проверки ботов

Американский миллиардер Илон Маск потребовал у Twitter раскрыть механизм, при помощи которого компания определяет фейковые аккаунты. Предприниматель заявил, что если корпорация расскажет про метод выборки 100 учетных записей и то, по каким критериям подтверждается их подлинность, то он купит Twitter на первоначальных условиях. Об этом сообщает Associated Press.

Маск также вызвал главного исполнительного директора Twitter Парага Агравала на публичные дебаты о том, какой процент аудитории соцсети составляют фейковые аккаунты.

Ранее предприниматель заявлял, что любые алгоритмы, которые Twitter использует для контроля за ботами, должны быть открытыми. Он выдвинул идею о платной верификации пользователей соцсети, добавив, что его цель – сделать платформу слишком дорогой для создания фейковых аккаунтов.

Корпорация приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля. Однако в середине мая бизнесмен заявил, что дальнейшего движения сделки не будет, пока Twitter не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.

Уже в июне Маск пригрозил разорвать сделку в связи с тем, что компания отказывается предоставить ему запрошенные данные. Тогда представитель Twitter заявлял, что там продолжают делиться информацией с Маском, чтобы закрыть сделку в соответствии с условиями заключенного соглашения.

8 июля Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке, сославшись на нарушения положений соглашения. Тогда руководство соцсети подало в суд на миллиардера, чтобы добиться завершения сделки по покупке социальной сети.

Канцлерский суд штата Делавэр назначил на 17 октября начало разбирательств по иску Twitter к Маску. Разбирательства должны завершиться в пятидневный срок. Юристы Маска пытались заблокировать ускоренное рассмотрение иска и настаивали, что суд должен начаться не ранее 2023 года.