Чубайса выписали из больницы

Бывшего спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса выписали из клиники "Матер Ольбия" на Сардинии, сообщает газета "Репубблика".
Отмечается, что он покинул больницу ещё в субботу и направился во Франкфурт. "Анатолия Чубайса выписали из клиники 6 августа, поздним утром. Он покинул "Матер Ольбия", передвигаясь без посторонней помощи", - пишет издание.
По данным газеты, у итальянских врачей нет сомнений в том, что они правильно поставили диагноз пациенту: синдром Гийена-Барре.
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