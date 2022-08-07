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Внешняя политика 07.08.2022 13:01

В Баку прибыли иранские военные корабли

Министерство обороны Азербайджана сообщило о прибытии в воскресенье в Бакуиранских военных кораблей, которые примут участие в конкурсе «Кубок моря», проводимом в рамках «Армейских международных игр-2022» в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

«7 августа для участия в конкурсе «Кубок моря», который состоится в рамках «Армейских международных игр-2022» в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, в Баку прибыли ракетные катера «Пейкан» и «Джовшан» Военно-морских сил Ирана», - говорится в сообщении военного ведомства.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ВМС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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