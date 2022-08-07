В Баку опровергли утверждения Еревана об открытии огня на границе

В министерстве обороны Азербайджана в воскресенье опровергли информацию Минобороны Армении об открытии огня азербайджанской стороной на азербайджано-армянской границе и ранении вследствие этого армянского военнослужащего.

«Распространенная министерством обороны Армении информация о якобы открытии огня подразделениями нашей армии на азербайджано-армянской государственной границе и ранении вследствие этого военнослужащего вооруженных сил Армении не соответствует действительности», - говорится в сообщении военного ведомства.

«Наши подразделения не открывали огонь в указанном направлении», - отметили в Минобороны Азербайджана, добавив, что «подобная провокационная информация армянской стороны не имеет под собой реальных оснований».

Р.Керимов