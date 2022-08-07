Дворкович сохранил пост президента FIDE

Россиянин Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE).
Выборы главы FIDE прошли в воскресенье в индийском городе Ченнаи в рамках конгресса федерации.
"Дворкович переизбран на второй срок президентом Международной шахматной федерации, набрав 157 голосов против 16", - сообщается в твиттере FIDE.
Индиец Вишванатан Ананд стал новым заместителем главы организации.
Свою кандидатуру Дворкович выдвинул 12 мая. Кроме него, на этот пост претендовал украинец Андрей Баришполец.
Дворкович возглавляет FIDE с 3 октября 2018 года.
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