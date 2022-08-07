В России впервые с марта COVID-19 за сутки заболели более 20 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с конца марта превысил 20,3 тыс. случаев, госпитализированы более 1,5 тыс. человек, скончались 44 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"По состоянию на 7 августа в РФ выявлено 20 303 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 505 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 29,7%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 12 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 63 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 44 человека, накануне штаб сообщал о 46 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 19 тыс. 974 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 329. Суточный показатель заболеваемости впервые с 29 марта превысил 20 тыс. случаев. Рост заболеваемости отмечается пятый день подряд.

"Выздоровели за сутки 8 729 человек, или на 18,7% меньше в сравнении с 6 августа", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 712 тыс. 699 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 382 тыс. 741 умерший и 18 млн 039 тыс. 355 выздоровевших.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре заявляли, что в стране отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.