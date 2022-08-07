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Регион 07.08.2022 17:25

Иранский переговорщик по СВПД провел встречи с коллегами из РФ и ЕС

Основной переговорщик от Ирана по атомной сделке Али Багери Кани провел в воскресенье двустороннюю встречу с коллегой от ЕС Энрике Морой.

По информации иранского агентства "Мехр", Багери Кани обсудил с Морой ход переговоров в Вене по вопросу возвращения Тегерана и Вашингтона всоглашение об иранском атоме (Совместный всеобъемлющий план действий/СВПД).

Кроме того, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в воскресенье в твиттере, что также провёл встречу с Морой.

"Похоже, что есть прогресс. Будем надеяться на лучшее", - написал Ульянов, комментируя эту встречу.

Очередной раунд переговоров по соглашению об иранском атоме начался ранее на этой неделе в австрийской столице.

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Тэги: ИРАН, ЕС, РОССИЯ, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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