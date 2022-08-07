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Спорт 07.08.2022 18:07

Мамедъяров прервал впечатляющую победную серию Гукеша на Олимпиаде в Ченнаи

Лидер сборной Азербайджана Шахрияр Мамедъяров (2759) в воскресенье сыграл вничью с первым номером второй по рейтингу сборной Индии Гукешом Доммараджу (2684) в девятом туре 44-й Всемирной шахматной Олимпиады в Ченнаи (Индия), прервав впечатляющую победную серию оппонента.

До отчетного тура Гукеш одержал за первой доской на Олимпиаде восемь побед в восьми партиях, обыграв в том числе Алексея Широва (Испания, 2704) и Фабиано Каруану (США, 2783).

В рейтинге FIDE Мамедъяров занимает 10-е место, Гукеш - 38-е.

44-я Всемирная шахматная Олимпиада проходит в Ченнаи по швейцарской системе в 11 туров с 29 июля по 9 августа (игровые дни).

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ШАХМАТЫ, ОЛИМПИАДА


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