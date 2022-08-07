За минувшие сутки в Азербайджане не зарегистрировано новых летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 469 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 801 тыс. 939, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 452 случая.

За минувшие сутки летальные исходы из-за новой коронавирусной инфекции выявлены не были (накануне - пять).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 760 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 789 тыс. 34 человека (+ 422 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 145 человек.

За сутки медики провели 3 тыс. 603 теста на коронавирус против 3 тыс. 750 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 69 тыс. 761 тест на COVID-19.

Р.Керимов