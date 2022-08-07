СМИ сообщили о возможности заключения перемирия на Ближнем Востоке в воскресенье вечером

Власти Израиля и выступающего в качестве посредника Египта ждут ответа движения "Исламский джихад" на предложение о перемирии, пишет в воскресенье The Jerusalem Post.

План предусматривает, что перемирие вступит в силу в 20:00 по местному времени в воскресенье.

Газета отмечает, что израильская сторона дала согласие на такой план. Ответа "Исламского джихада" пока нет.