СМИ сообщили о возможности заключения перемирия на Ближнем Востоке в воскресенье вечером

Власти Израиля и выступающего в качестве посредника Египта ждут ответа движения "Исламский джихад" на предложение о перемирии, пишет в воскресенье The Jerusalem Post.
План предусматривает, что перемирие вступит в силу в 20:00 по местному времени в воскресенье.
Газета отмечает, что израильская сторона дала согласие на такой план. Ответа "Исламского джихада" пока нет.
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