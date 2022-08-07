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Дальнее зарубежье 07.08.2022 18:51

СМИ сообщили о возможности заключения перемирия на Ближнем Востоке в воскресенье вечером

Власти Израиля и выступающего в качестве посредника Египта ждут ответа движения "Исламский джихад" на предложение о перемирии, пишет в воскресенье The Jerusalem Post.

План предусматривает, что перемирие вступит в силу в 20:00 по местному времени в воскресенье.

Газета отмечает, что израильская сторона дала согласие на такой план. Ответа "Исламского джихада" пока нет.

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Тэги: МИР, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ПЕРЕМИРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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