Премьер Израиля заявил, что не видит смысла продолжать операцию «Рассвет»

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в воскресенье заявил, что цели израильской операции "Рассвет" в секторе Газа достигнуты. "Цели достигнуты. Нет смысла продолжать операцию", - приводит издание The Jerusalem Post слова Лапида. При этом, согласно данным издания, лидер движения "Исламский джихад" в Ливане Эхсан Атайя в свою очередь заявил, что "прекращения огня не будет, пока оккупанты не примут наши требования".

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