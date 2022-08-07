Выведенные на орбиту Индией спутники были утеряны

Спутники EOS-2 и AzaadiSAT, в воскресенье выведенные на орбиту индийской ракетой-носителем Small Satellite Launch Vehicle (SSLV), утеряны и в скором времени сойдут с орбиты, сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шри Соманат.
"Ракета показывала себя очень хорошо на протяжении всей миссии, и когда она, наконец, достигла орбиты высотой 356 км, произошло отделение спутников - EOS-2 и AzaadiSAT. Однако впоследствии мы заметили аномалию в выведении спутников на орбиту. Аппараты были выведены на эллиптическую орбиту вместо круговой орбиты. Нашей намеченной орбитой была круговая орбита высотой 356 км, однако ракета смогла вывести спутник на орбиту с апогеем 356 км (самая дальняя от Земли точка орбиты) и перигеем 76 км (ближайшая к ней)", - отметил в своём обращении по результатам запуска Соманат.
Он подчеркнул, что специалисты выявили причину аномалии, они планируют детально исследовать её, чтобы внести корректировки в следующие запуски ракеты.
"Проблема в основном связана с логикой ракеты, с помощью которой возможно определить неисправность датчика и принять меры по устранению неисправности", - объяснил глава организации.
По его словам, спутники не смогут долго находиться на орбите и в настоящий момент постепенно сходят с неё, чтобы затем вернуться в атмосферу. Он отметил, что "аппараты больше не могут быть использованы".
Ракета была запущена со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке страны, в 09:18 по местному времени.
Ракета отправила на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования EOS-2 массой 145 кг. Аппарат предназначен для съёмки земной поверхности в высоком пространственном разрешении. В случае успеха миссии он должен бы был собирать данные о климатических аномалиях и формировать изображения, которые могли бы быть использованы специалистами в различных областях: охране окружающей среды, лесном и сельском хозяйствах, почвоведении и гидрологии.
Также на орбиту отправился кубсат AzaadiSat массой 8 кг, на нём размещено 75 экспериментов, каждый из которых весит около 50 граммов. Его главной задачей было дать возможность учащимся из сельских районов Индии проводить научные исследования и использовать спутник в других образовательных целях.
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