Сборные Азербайджана и Армении сыграют друг с другом в предпоследнем туре шахматной Олимпиады в Ченнаи

Азербайджанские шахматистки одержали в воскресенье победу над командой Монголии (2,5-1,5) в девятом туре 44-й Всемирной шахматной Олимпиады в Ченнаи (Индия).
В отчетном туре победами отметились Гюнай Мамедзаде и Ханым Баладжаева, после чего Азербайджан с 14 очками поднялся с восьмого на шестое место в турнирной таблице. На первое место в женском зачете Олимпиады по дополнительным показателям вышла Польша (15 очков).
В свою очередь азербайджанские шахматисты поделили очки с Индией-2 (2-2), сохранив с 14 очками шестое место в турнирной таблице.
При этом лидер сборной Шахрияр Мамедъяров (2759) прервал впечатляющую победную серию первого номера второй по рейтингу индийской дружины Гукеша Доммараджу (2684), сыграв с ним вничью. До отчетного тура Гукеш одержал за первой доской на Олимпиаде восемь побед в восьми партиях, обыграв в том числе Фабиано Каруану (США, 2783) и Алексея Широва (Испания, 2704).
За два тура до финиша единоличное лидерство в турнире захватил Узбекистан (16 очков).
В предпоследнем туре в понедельник мужские и женские сборные Азербайджана и Армении сыграют друг с другом.
В состав мужской сборной Азербайджана на Олимпиаду-2022 вошли Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Васиф Дурарбейли и Ниджат Абасов. Капитан - Эльтадж Сафарли.
В состав женской сборной страны вошли Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова и Ульвия Фаталиева. Капитан - Ниджат Мамедов.
44-я Всемирная шахматная Олимпиада проходит в Ченнаи по швейцарской системе в 11 туров с 29 июля по 9 августа (игровые дни).
Р.Керимов
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