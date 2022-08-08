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Ракеты были выпущены в сторону Израиля через несколько минут после вступления в силу перемирия

Ракеты были выпущены в сторону юга Израиля всего через несколько минут после того, как в воскресенье вечером вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад", сообщает The Jerusalem Post.

Согласно изданию, ракеты были выпущены по израильским населенным пунктам вблизи границы с Газой в воскресенье вечером, нарушив соглашение о прекращении огня всего через восемь минут после его вступления в силу.

Тем временем генеральный секретарь палестинского "Исламского джихада" Зияд аль-Нахале предупредил , что боевые действия с Израилем будут продолжены, если государство не выполнит требования об освобождении заключенных "Исламского джихада".

"Если противник не будет соблюдать то, о чем мы договорились через египетского посредника, мы снова возобновим боевые действия", - заявил Нахале во время речи, произнесенной после вступления в силу соглашения о прекращении огня.

Лидер движения заявил, что Израиль согласился освободить из тюрьмы двух командиров - Халиля аль-Авада и Бассама аль-Саади в обмен на соглашение о прекращении огня.

Он также отметил, что именно Израиль "решительно стремился к достижению прекращения огня".

Перемирие вступило в силу в пятницу в 23:30 по местному времени, однако вскоре после этого стали поступать сообщения об отдельных пусках ракет из Газы в сторону Израиля.

Израильская сторона ранее также предупредила, что в случае нарушения перемирия "Исламским джихадом" будет наносить ответные удары по сектору Газа.

"Если режим прекращения огня будет нарушен, государство Израиль оставляет за собой право ответить силой", - заявил официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайат.

В пятницу армия Израиля начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Израиль ликвидировал нескольких командиров боевиков. Израильское военное командование заявляло, что в ходе операции выполнило основную часть поставленных задач.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, РАКЕТЫ


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