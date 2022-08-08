Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к доллару и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 8 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 8 августа ЦБА установил на уровне 1.7316 манат/1EUR (5 августа - 1,7397 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 8 августа составил 0.0278 манат/1RUB (5 августа - 0,0281 манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 8 августа сохранил на уровне 0.0948 манат/1TRY.
Н.Аббасова
В ОИС осудили нападение на посольство Азербайджана в Лондоне и призвали к тщательному расследованию инцидента
В Баку опровергли утверждения Еревана об открытии огня на границе
Сборные Азербайджана и Армении сыграют друг с другом в предпоследнем туре шахматной Олимпиады в Ченнаи
За минувшие сутки в Азербайджане не зарегистрировано новых летальных исходов из-за COVID-19
Мамедъяров прервал впечатляющую победную серию Гукеша на Олимпиаде в Ченнаи
Зангилан застроят малоэтажными и индивидуальными жилыми домами
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
Почти 40% американцев не хотят переизбрания Байдена и Трампа на второй срок - опрос
Ракеты были выпущены в сторону Израиля через несколько минут после вступления в силу перемирия
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ