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Макроэкономика 08.08.2022 09:19

Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к доллару и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 8 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 8 августа ЦБА установил на уровне 1.7316 манат/1EUR (5 августа - 1,7397 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 8 августа составил 0.0278 манат/1RUB (5 августа - 0,0281 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 8 августа сохранил на уровне 0.0948 манат/1TRY.

Н.Аббасова

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Тэги: ЦБА, МАНАТ, ВАЛЮТЫ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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