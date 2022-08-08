Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к доллару и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 8 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке. Официальный курс маната по отношению к евро на 8 августа ЦБА установил на уровне 1.7316 манат/1EUR (5 августа - 1,7397 манат/1EUR). Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 8 августа составил 0.0278 манат/1RUB (5 августа - 0,0281 манат/1RUB). Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 8 августа сохранил на уровне 0.0948 манат/1TRY. Н.Аббасова

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