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Дальнее зарубежье 08.08.2022 11:03

Китай вновь проводит учения у берегов Тайваня

Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) объявила в понедельник об очередных военных учениях в море и в воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, сообщает западная пресса.

В НОАК отметили, что в рамках этих учений отрабатываются противодействие подлодкам и морские наступательные операции.

Об этих учениях объявлено на следующий день после окончания масштабных учений, которые вооруженные силы Китая провели в шести районах вокруг острова Тайвань с 4 по 7 августа.

"Некоторые аналитики полагают, что во время учений и учебных действий вокруг острова Тайвань был полностью отрепетирован весь процесс морской и воздушной блокады и кампании по контролю над крупными островами", - говорится в публикации китайского издания "Хуаньцю шибао".

В ходе нынешних учений в районе острова баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые пролетели над островом, а военно-морские и военно-воздушные силы реализовали свободу передвижения вокруг Тайваня, отмечается в статье.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, УЧЕНИЯ


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