АИК и Diamed построят в Пираллахи завод по производству лекарств за $8 млн

ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК) и ООО «Diamed Development Group» договорились о строительстве завода по производству инфузионных растворов на Абшероне.
«АИК и Diamed Development Group подписали инвестиционное соглашение о строительстве завода по производству инфузионных растворов (лекарственные препараты на водной основе –ИФ-Аз). Завод годовой производственной мощностью 20 млн единиц готовой продукции будет построен в Пираллахинском районе Баку. Общая стоимость завода составит 13,7 млн манатов (порядка $8 млн)», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэкономики.
Доля АИК в проекте составляет 20%. На заводе планируется создание до 100 новых рабочих мест.
«АИК приняло решение поддержать финансирование строительства завода с учетом экономической эффективности и рентабельности проекта, а также снижения зависимости от импорта и поддержки местного производства», - подчеркнули в ведомстве.
Инфузионные растворы применяют для поддержания водно-электролитного баланса в организме человека и обеспечения оптимального обмена веществ.
«В рамках проекта планируется производство растворов хлорида натрия (0,9%), лактата Рингера и глюкозы (5%)», - добавили в министерстве.
АИК создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АИК долгосрочное инвестирование средств в отдельные акционерные общества и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.
Завод «Diamed Co» введен в эксплуатацию в мае 2019 года на территории Пираллахинского промышленного парка. Инвестиции в завод составили 9,5 млн манатов (около $5,6 млн по текущему курсу). При этом компания на строительство завода получила льготный кредит в размере 5 млн манатов.
Н.Аббасова
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Турцию
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе и в Карабахе - Минобороны Азербайджана
В ОИС осудили нападение на посольство Азербайджана в Лондоне и призвали к тщательному расследованию инцидента
Сборные Азербайджана и Армении сыграют друг с другом в предпоследнем туре шахматной Олимпиады в Ченнаи
За минувшие сутки в Азербайджане не зарегистрировано новых летальных исходов из-за COVID-19
Мамедъяров прервал впечатляющую победную серию Гукеша на Олимпиаде в Ченнаи
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
Зангилан застроят малоэтажными и индивидуальными жилыми домами
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
Гарибашвили возлагает на Саакашвили ответственность за события августа-2008
На Францию надвигается новая волна аномальной жары
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ