АИК и Diamed построят в Пираллахи завод по производству лекарств за $8 млн

ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК) и ООО «Diamed Development Group» договорились о строительстве завода по производству инфузионных растворов на Абшероне.

«АИК и Diamed Development Group подписали инвестиционное соглашение о строительстве завода по производству инфузионных растворов (лекарственные препараты на водной основе –ИФ-Аз). Завод годовой производственной мощностью 20 млн единиц готовой продукции будет построен в Пираллахинском районе Баку. Общая стоимость завода составит 13,7 млн манатов (порядка $8 млн)», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэкономики.

Доля АИК в проекте составляет 20%. На заводе планируется создание до 100 новых рабочих мест.

«АИК приняло решение поддержать финансирование строительства завода с учетом экономической эффективности и рентабельности проекта, а также снижения зависимости от импорта и поддержки местного производства», - подчеркнули в ведомстве.

Инфузионные растворы применяют для поддержания водно-электролитного баланса в организме человека и обеспечения оптимального обмена веществ.

«В рамках проекта планируется производство растворов хлорида натрия (0,9%), лактата Рингера и глюкозы (5%)», - добавили в министерстве.

АИК создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АИК долгосрочное инвестирование средств в отдельные акционерные общества и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.

Завод «Diamed Co» введен в эксплуатацию в мае 2019 года на территории Пираллахинского промышленного парка. Инвестиции в завод составили 9,5 млн манатов (около $5,6 млн по текущему курсу). При этом компания на строительство завода получила льготный кредит в размере 5 млн манатов.

Н.Аббасова