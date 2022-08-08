Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Турцию

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник отправился с рабочим визитом в Турцию для участия на 13-й конференции турецких послов в Анкаре.
Как сообщил ранее МИД Турции, Байрамов посетит Анкару 8-9 августа по приглашению министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу для участия в 13-й конференции послов.
Э.Шафиев
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