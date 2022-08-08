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Внешняя политика 08.08.2022 10:47

Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Турцию

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник отправился с рабочим визитом в Турцию для участия на 13-й конференции турецких послов в Анкаре.

Как сообщил ранее МИД Турции, Байрамов посетит Анкару 8-9 августа по приглашению министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу для участия в 13-й конференции послов.

Э.Шафиев

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Тэги: БАЙРАМОВ, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ


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