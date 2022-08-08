Израиль частично открывает пограничные пункты с сектором Газа для поставок гумпомощи

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник объявили о частичном открытии контрольно-пропускных пунктов между Израилем и сектором Газа для поставок гуманитарной помощи, сообщает издание Times of Israel.
По его данным, в распространенном армией заявлении говорится, что пункты между Израилем и Газой начали работу в 09:00 по местному времени (совпадает с мск) при условии проведения оценки безопасности. Издание напоминает, что работу пограничных пунктов приостановили на несколько дней из-за обострения ситуации вокруг сектора Газа.
Кроме того, в обращении подразделения израильского Минобороны, которое отвечает за координацию деятельности правительства на палестинских территориях, говорится, что в случае сохранения спокойной обстановки возможно полное открытие контрольно-пропускных пунктов.
Помимо этого, в связи с заключением соглашения о режиме прекращения огня израильская армия пообещала начать снимать ограничения, введенные в отношении жителей пограничных с Газой районов. В частности, в заявлении ЦАХАЛ отмечается, что вновь возобновят дорожное движение, перекрытое со 2 августа. Также снимают требование для жителей пограничных районов находиться в непосредственной близости от охраняемой территории.
Ожидается, что в полдень возобновят движение поезда между городами Сдерот и Ашкелон.
Перемирие между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад" вступило в силу в воскресенье в 23:30 по местному времени, однако вскоре после этого стали поступать сообщения об отдельных пусках ракет из Газы в сторону Израиля.
Израильтяне ранее также предупредили, что в случае нарушения перемирия со стороны "Исламского джихада" будут наносить ответные удары по сектору Газа. "Если режим прекращения огня будет нарушен, государство Израиль оставляет за собой право ответить силой", - заявил официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайат.
В свою очередь генеральный секретарь палестинского "Исламского джихада" Зияд аль-Нахале заявил, что боевые действия против Израиля будут продолжены, если Тель-Авив не выполнит требования об освобождении заключенных "Исламского джихада".
В пятницу армия Израиля начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Израиль ликвидировал нескольких командиров боевиков. Израильское военное командование заявляло, что в ходе операции выполнило основную часть поставленных задач.
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