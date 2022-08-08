Конгресс США требует от американских разведслужб переключить внимание на Китай

Конгресс США потребовал от ЦРУ и других разведслужб сделать основным приоритетом в работе Китай, сообщает в понедельник Associated Press (AP) со ссылкой на ряд источников, пожелавших сохранить анонимность.
Особенно конгрессменов интересует сбор спецслужбами информации о развитии Китаем передовых технологий.
Также, по словам одного из источников, различные комитеты Конгресса хотят улучшить проверку того, как спецслужбы расходуют выделяемые ими финансовые средства для работы на китайском направлении. Однако, уточняет AP, информация о том, сколько средств перенаправят на работу против Китая, недоступна, поскольку бюджеты разведслужб США засекречены.
По данным агентства, несколько недель назад замглавы ЦРУ Дэвид Коэн заявил сотрудникам антитеррористического центра управления, что, хотя США продолжат борьбу с терроризмом, главной задачей становится сбор информации о Китае и противодействие этой стране.
Источники сообщили AP, теперь многие работники ЦРУ учат китайский язык и меняют род деятельности, концентрируясь на Китае. Также руководство ЦРУ ищет новых сотрудников, владеющих этим языком, и пытается нанимать их быстрее, сокращая время проверок их биографии на предмет безопасности для работы в спецслужбе.
"Мы опоздали, но хорошо, что мы наконец-то смещаем центр внимания на этот регион. Речь идет о кадрах, ресурсах, военных средствах и дипломатии", - заявил в свою очередь член комитета по разведке Палаты представителей США конгрессмен-республиканец Крис Стюарт.
Другой член комитета конгрессмен-демократ Джейсон Кроу подчеркнул, что "террористические группы не могут уничтожить американский образ жизни... как это может сделать Китай". По его словам, Россия и Китай представляют для США гораздо более серьезную угрозу, чем терроризм.
В октябре прошлого года ЦРУ объявило о создании специального подразделения по противостоянию вызовам со стороны Китая. Ранее, в июне 2021 года, президент США Джо Байден заявил о формировании новой рабочей группы в Пентагоне по оценке и реагированию на военные вызовы со стороны Китая.
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Турцию
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе и в Карабахе - Минобороны Азербайджана
В ОИС осудили нападение на посольство Азербайджана в Лондоне и призвали к тщательному расследованию инцидента
В Кремле не исключают давления США и ЕС на Анкару в связи с договоренностями с РФ по газу
«Белорусская железная дорога» начала поставку грузов в составе ускоренных поездов в Азербайджан
Veolia продает британский бизнес по переработке отходов Macquarie за 2,4 млрд евро
Сборные Азербайджана и Армении сыграют друг с другом в предпоследнем туре шахматной Олимпиады в Ченнаи
За минувшие сутки в Азербайджане не зарегистрировано новых летальных исходов из-за COVID-19
Мамедъяров прервал впечатляющую победную серию Гукеша на Олимпиаде в Ченнаи
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
Зангилан застроят малоэтажными и индивидуальными жилыми домами
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ