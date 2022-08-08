Конгресс США требует от американских разведслужб переключить внимание на Китай

Конгресс США потребовал от ЦРУ и других разведслужб сделать основным приоритетом в работе Китай, сообщает в понедельник Associated Press (AP) со ссылкой на ряд источников, пожелавших сохранить анонимность.

Особенно конгрессменов интересует сбор спецслужбами информации о развитии Китаем передовых технологий.

Также, по словам одного из источников, различные комитеты Конгресса хотят улучшить проверку того, как спецслужбы расходуют выделяемые ими финансовые средства для работы на китайском направлении. Однако, уточняет AP, информация о том, сколько средств перенаправят на работу против Китая, недоступна, поскольку бюджеты разведслужб США засекречены.

По данным агентства, несколько недель назад замглавы ЦРУ Дэвид Коэн заявил сотрудникам антитеррористического центра управления, что, хотя США продолжат борьбу с терроризмом, главной задачей становится сбор информации о Китае и противодействие этой стране.

Источники сообщили AP, теперь многие работники ЦРУ учат китайский язык и меняют род деятельности, концентрируясь на Китае. Также руководство ЦРУ ищет новых сотрудников, владеющих этим языком, и пытается нанимать их быстрее, сокращая время проверок их биографии на предмет безопасности для работы в спецслужбе.

"Мы опоздали, но хорошо, что мы наконец-то смещаем центр внимания на этот регион. Речь идет о кадрах, ресурсах, военных средствах и дипломатии", - заявил в свою очередь член комитета по разведке Палаты представителей США конгрессмен-республиканец Крис Стюарт.

Другой член комитета конгрессмен-демократ Джейсон Кроу подчеркнул, что "террористические группы не могут уничтожить американский образ жизни... как это может сделать Китай". По его словам, Россия и Китай представляют для США гораздо более серьезную угрозу, чем терроризм.

В октябре прошлого года ЦРУ объявило о создании специального подразделения по противостоянию вызовам со стороны Китая. Ранее, в июне 2021 года, президент США Джо Байден заявил о формировании новой рабочей группы в Пентагоне по оценке и реагированию на военные вызовы со стороны Китая.