На Францию надвигается новая волна аномальной жары

Установившуюся во Франции засуху и пожароопасность грозит еще больше усугубить надвигающаяся на страну с понедельника четвертая "волна" аномальной жары, сообщает Le Figaro.

Согласно прогнозу национальной метеорологической службы "Метео-Франсе", жара продлится, как минимум, до ближайших выходных, начавшись на юге и распространившись затем на запад, центр, и к 15 августа - на всю страну.

Как ожидается, с середины недели на половине территории юга температура может достигать 40 градусов по Цельсию. На западе прогнозируют местами до 39 градусов, на значительной части остальной территории страны - до 34-35 градусов.

Температура должна понизиться после выходных. У метеорологов есть второй сценарий, который они оценивают как менее вероятный: "волну" жары может раньше вытеснить приход более прохладного океанского воздуха.