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Дальнее зарубежье 08.08.2022 13:03

На Францию надвигается новая волна аномальной жары

Установившуюся во Франции засуху и пожароопасность грозит еще больше усугубить надвигающаяся на страну с понедельника четвертая "волна" аномальной жары, сообщает Le Figaro.

Согласно прогнозу национальной метеорологической службы "Метео-Франсе", жара продлится, как минимум, до ближайших выходных, начавшись на юге и распространившись затем на запад, центр, и к 15 августа - на всю страну.

Как ожидается, с середины недели на половине территории юга температура может достигать 40 градусов по Цельсию. На западе прогнозируют местами до 39 градусов, на значительной части остальной территории страны - до 34-35 градусов.

Температура должна понизиться после выходных. У метеорологов есть второй сценарий, который они оценивают как менее вероятный: "волну" жары может раньше вытеснить приход более прохладного океанского воздуха.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЖАРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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