Железнодорожные ведомства 6 стран обсуждают развитие мультимодального маршрута из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу

В Баку 5 августа состоялась встреча железнодорожных операторов стран-участниц международного мультимодального маршрута «Страны Азиатско-Тихоокеанского региона-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на компанию ООО «ADY Container» («дочка» «Азербайджанские железные дороги», АЖД) на встрече было отмечено о необходимости объединения усилий стран-участниц проекта в направлении привлечения грузов на маршрут и ускорения оперативного решения возникающих проблем.

«Также операторы, представляющие железнодорожные администрации шести стран обсудили пилотный проект по перевозке грузов контейнерами из китайского города Кашгар в Европу. Уже готова тестовая версия цифровой платформы, которая обеспечит повышение эффективности грузоперевозок по коридору и оптимизацию операций. Применение платформы, разработанной специализированной в этой области компанией «UNISER», запускается в тестовом режиме», - подчеркивается в информации.

Операторы подчеркнули необходимость создания Консорциума с участием сторон для повышения эффективности маршрута и решили продолжить обсуждения в этом направлении.

Международный мультимодальный транспортный маршрут «Страны Азиатско-Тихоокеанского региона-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа» был создан в 2019 году.

Р.Ахмедов