Чавушоглу предупредил Армению

Анкара призывает Ереван отказаться от новых провокаций в Карабахском регионе Азербайджана, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«С окончанием войны (в Карабахе –ИФ) Турция прилагает усилия для обеспечения мира в регионе. Теперь мы говорим не об оккупированных территориях Азербайджана, перемещенных лицах, беженцах и о конфликте, который может вспыхнуть в любой момент, а о региональном мире и сотрудничестве. Мы еще раз предупреждаем и призываем Армению воздержаться от участия в новых провокациях (против Азербайджана в Карабахе – ИФ)», - сказал глава турецкой дипломатии в понедельник, выступая в Анкаре на 13-ой конференции послов.

Н.Аббасова