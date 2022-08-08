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Дальнее зарубежье 08.08.2022 15:32

Минобороны Китая заявило о правомерности мер против США в ответ на визит Пелоси на Тайвань

Минобороны КНР заявило, что Пекин в связи с визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань предпринимает лишь соразмерные и необходимые контрмеры.

"Соответствующие контрмеры Китая - необходимое предупреждение в связи с провокацией США и Тайваня. Законная защита национального суверенитета и безопасности является абсолютно обоснованным и закономерным шагом", - приводит South China Morning Post (SCMP) выдержки из заявления китайского оборонного ведомства.

В министерстве отметили, что для установления коммуникации между военными КНР и США требуется искренность.

"США создают кризис, но при этом говорят, что хотят его урегулировать. Также США ищут оправдания, чтобы скрыть свои неправомерные действия и переложить ответственность на других. Мы решительно выступаем против этого", - также говорится в заявлении.

Однако, уточняет SCMP, в заявлении не подтверждается ранее обнародованная изданием Politico информация, будто многократные попытки американских военных чиновников на фоне напряженности вокруг Тайваня связаться с китайскими коллегами оказались безрезультатными.

В последнем разговоре с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Ли Цзочэном, состоявшимся 7 июля, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли "подчеркивал важность полностью открытых линий связи с руководителями министерства обороны Китая, чтобы гарантировать, что мы сможем избежать любых просчетов", заявлял изданию исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Тодд Бризил.

Китай в пятницу объявил, что прекращает официальные контакты с высокопоставленными американскими военными, включая региональных командующих, а также переговоры по безопасности на море.

Обстановка в районе Тайваньского пролива обострилась в результате визита на прошлой неделе на Тайвань спикера Пелоси. Пекин заявил США решительный протест, поскольку этот визит стал серьезным нарушением принципов "одного Китая" и установления дипотношений между КНР и США.

В МИД КНР заявили, что в ответ на это будут приняты "решительные, мощные и эффективные" меры.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

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