Qantas попросила управленцев поработать грузчиками и водителями в аэропортах из-за нехватки персонала

Крупнейший австралийский авиаперевозчик Qantas Airways Ltd. попросил сотрудников офисов, включая управленческое звено, поработать грузчиками и водителями в аэропортах из-за нехватки персонала.
Всего авиакомпания ищет 100 волонтеров, которые готовы будут работать посменно в аэропортах Мельбурна и Сиднея, сообщил главный операционный директор Qantas Колин Хьюс в письме сотрудникам. Среди задач для волонтеров числятся выгрузка и загрузка багажа, а также управление машинами, перевозящими этот багаж.
Желающие должны быть способны поднять чемоданы весом до 32 килограмм, говорится в письме. Программа продлится три месяца.
Между тем Qantas ранее также привлекала сотрудников головного офиса к работе в аэропортах из-за наплыва пассажиров в праздничные периоды. Однако в этот раз просьба также распространяется и на управленцев авиакомпании, что демонстрирует глубину дефицита рабочей силы на фоне возобновления туристических потоков после снятия коронавирусных ограничений. В июне Qantas из-за нехватки отменила 8,1% запланированных рейсов.
Котировки акций Qantas упали на 1,3% на торгах в Австралии в понедельник.
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