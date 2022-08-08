Кража кабеля привела к временной остановке движения высокоскоростных поездов по маршруту Мадрид - Барселона

Движение высокоскоростных поездов по маршруту Мадрид-Барселона оказалось временно заблокированным в связи с кражей 600 м оптоволоконного кабеля, использовавшегося для связи, сообщает в понедельник Associated Press (AP).

В результате сотни человек застряли на несколько часов на железнодорожной линии.

Кража произошла ночью в автономном сообществе Каталония, поезда возобновили движение только утром, отмечает AP.

Региональная полиция Каталонии сообщила, что арестовала одного человека за кражу кабеля. Представители железнодорожной компании ADIF заявили, что движение поездов должны наладить около полудня по местному времени. Однако пришлось отменить не менее 15 поездов.