Европа жалуется на ядовитую и радиоактивную пыль в газе, получаемом из Великобритании

Европейские газовики призвали своих британских коллег принять срочные меры в отношении концентрации опасных примесей в природном газе, который поступает в Европу с острова. Проблема уже привела к экстренным ремонтам газопровода между Великобританией и Европой и может привести к более серьёзным поломкам будущей зимой, сообщает газета Financial Times.

Великобритания экспортирует газ на континент по газопроводам Interconnector в Бельгию и BBL в Нидерланды. Эта система служит для доставки в Европу не только добываемого в регионе газа, но и для реэкспорта принимаемого на острове СПГ.

Группа европейских газовых компаний, среди которых бельгийский газотранспортный оператор Fluxys, а также французская EDF и управляемая правительством ФРГ SEFE - Securing Energy for Europe (ранее Gazprom Germania), призвала британского сетевого оператора National Grid принять срочные меры для решения проблемы. По данным дочерней компании Fluxys - Interconnector (UK) Limited - оператора газопровода в Бельгию, поток газа по магистрали "постоянно загрязнен твердыми и жидкими примесями", из-за которых в этом году уже два раза приходилось останавливаться на ремонт. Твердые примеси или пыль включают опасные, ядовитые, радиоактивные и самовоспламеняющиеся вещества. Концентрация пыли в газе, поступающем из Великобритании, с апреля достигла "небывалых величин", отмечает источник FT. Расходы на удаление этих примесей уже в этом году составили 270 млн фунтов. Рост объемов прокачки может усугубить эту проблему и повысить риск нарушения поставок, предупреждают авторы обращения.

В свою очередь в National Grid отмечают, что наличие пыли в британской ГТС было "исторической и известной проблемой, которую мы постоянно отслеживаем".

National Grid запросила разрешение британского энергорегулятора Ofgem на увеличение лимита экспорта в Нидерланды по магистрали BBL. Однако некоторые представители отрасли выступили против этого шага пока не будет решена проблема качества газа. Однако в National Grid уверены, что предложение "не поставит под угрозу безопасность системы и не повлияет на других клиентов", пишет FT.