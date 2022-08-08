ЕЦБ активно скупает госбонды слабых экономик еврозоны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) приобрел государственные облигации наиболее уязвимых стран еврозоны на миллиарды евро, чтобы поддержать их в период экономической неопределенности и повышения процентных ставок, пишет Financial Times.
ЕЦБ завершил программу экстренной скупки бондов в марте, однако продолжает реинвестировать получаемые от эмитентов средства, отмечает FT. Так, в июне и июле регулятор влил в рынок госбондов Италии, Испании и Греции 17 млрд евро, при этом объем находящихся на балансе центробанка облигаций Германии, Франции и Голландии сократился на 18 млрд евро за счет истечения сроков их погашения.
"Кажется, ЕЦБ проявляет значительную активность, реинвестируя практически все доходы от ключевых стран в государства периферии", - сказал глава отдела макроэкономического анализа в Pictet Wealth Management Фредерик Дюкрозет.
Таким образом центробанк надеется не допустить увеличения разрыва между более и менее богатыми экономиками еврозоны. Опасения такого сценария привели к росту спреда между доходностью 10-летних госбондов Германии и Италии до 2,4 процентного пункта в июне, чего не наблюдалось с начала пандемии коронавируса, однако действия регулятора помогли сократить спред до порядка 2,1 п.п.
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