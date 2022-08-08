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Финансы 08.08.2022 15:22

Кредиты по линии SIF до сих пор получили почти 41,5 тыс. предпринимателей в Азербайджане

Суммарный объем льготных кредитов, выданных предпринимателям в Азербайджане в 1992-2022гг по линии Фонда развития предпринимательства (SIF), составляет 2 млрд 743 млн 16,709 тыс. манатов.

«При этом льготные кредиты фонда до сих пор получили 41 475 предпринимателей», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

Общая стоимость профинансированных проектов оценивается в 6 млрд 379 млн 878,866 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства». Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам – 5% годовых.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: SIF, КРЕДИТЫ, СТАТИСТИКА


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