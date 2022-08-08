Финляндия хочет ограничить транзитный туризм для россиян

Власти Финляндии планируют ограничить транзитный туризм для россиян, которые путешествуют по финской визе в другие страны Евросоюза, министры иностранных дел ЕС обсудят этот вопрос в конце августа, сообщил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер порталу YLE.
"С тех пор, как были сняты антиковидные ограничения на поездки, число пересечений границы с Финляндией из России выросло на 10-30% по сравнению с весной и началом лета. Однако МИД Финляндии придётся вмешаться, если большинство россиян будут путешествовать в другие страны по финским шенгенским визам", - приводит издание слова Таннер.
По данным министерства, некоторые российские туристы используют Финляндию в качестве транзитного пункта, однако заявление на получение новой финской визы может быть отклонено, если предыдущая виза, выданная Финляндией, использовалась только для транзита в другую страну.
Как отметил глава консульской службы, МИД Финляндии сокращает число туристических виз, ограничивая возможность записи на прием в диппредставительствах республики в России. Кроме того, в будущем не исключено увеличение срока рассмотрения визовых заявлений.
Как сообщает YLE, некоторые российские транспортные компании начали предлагать автомобильные поездки из Санкт-Петербурга в аэропорты Хельсинки и Лаппеенраты, которые имеют прямое авиасообщение со всей Европой.
"ЕС, вероятно, установит некоторые ограничения для этого вида бизнеса в будущем", - сказал Таннер.
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