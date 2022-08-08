Минэнерго: добыча нефти в Азербайджане в январе-июле превысила 19 млн т, экспорт - 15,6 млн тонн

Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в январе-июле 2022 года составила 19,2 млн тонн, что на 4,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

«По оперативным данным в январе-июле 2022 года с блока Азери-Чираг Гюнешли (АЧГ) добыто 12 млн тонн нефти, компанией SOCAR - 4,6 млн тонн нефти с конденсатом, конденсата с месторождения Шах-Дениз - 2,6 млн тонн», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики

Экспорт нефти (с конденсатом) из Азербайджана в январе-июле 2022 года составил 15,6 млн тонн (спад на 4,9% - ИФ). В общем объеме экспорта нефти с конденсатом за отчетный период около 14,7 млн тонн пришлось на долю нефти с блока АЧГ и конденсата с месторождения Шах-Дениз, 0,9 млн тонн - компании SOCAR.

За январь-июль 2022 года в Азербайджане переработано 3,4 млн тонн нефти (спад на 12,8% - ИФ).

В министерстве сообщили, что с блока АЧГ и с месторождения Шах-Дениз с момента начала их разработки и на 1 августа 2022 года суммарно добыто около 596,9 млн тонн нефти с конденсатом, в том числе с АЧГ - 558,5 млн тонн нефти, с месторождения Шах-Дениз – 38,4 млн тонн конденсата.

Суммарный экспорт нефти с блока АЧГ и конденсата с месторождения Шах-Дениз на 1 августа составил 595 млн тонн.

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года. В настоящее время доля британской BP (оператора проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR (21,02%), «ЛУКОЙЛ» (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова