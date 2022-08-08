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СНГ 08.08.2022 15:44

Три человека стали жертвами крушения частного самолета в Коми

Частный самолет потерпел крушение в Республике Коми, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Авария произошла в аэропорту Ухты. Самолет Cessna "не дотянул" до полосы и рухнул в лес", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что погибли находившиеся на борту три человека. Самолет принадлежал частному лицу.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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