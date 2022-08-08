Нефть перешла к снижению

Цены на нефть начали снижаться в ходе торгов в понедельник, опустившись до минимумов с февраля на возобновившихся опасениях по поводу роста мировой экономики.
Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:34 подешевели на $1,45 (1,53%) - до $93,47 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $1,21 (1,36%) - до $87,8 за баррель.
По итогам предыдущей недели цена Brent упала почти на 9%, WTI подешевела почти на 10%.
"Общее настроение рынка стало негативным из-за рисков рецессии, что вызывает опасения по поводу спроса на нефть. Базовый сценарий для большинства аналитиков предусматривает замедление роста глобального спроса на нефть", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.
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