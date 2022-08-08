Производство продукции АПК в Азербайджане за I полугодие осталось на уровне прошлого года

Номинальный объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-июне 2022 года составил 5 млрд 123,3 млн манатов, зафиксирован нулевой реальный рост, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Номинальный объем производства продукции в животноводстве составил 2 млрд 467,7 млн манатов, растениеводстве – 2 млрд 655,6 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 2,8%, спад растениеводства – 2,7%.

В Госкомтате отметили, что основной причиной снижения производства продукции растениеводства стало относительно позднее начало сбора урожая зерновых и зернобобовых культур в текущем году из-за погодных условий.

За 6 месяцев в республике произведено 276,8 тыс. тонн мяса (рост на 3,1%), 1 млн 93,1 тыс. тонн молока (рост на 1,7%), 988,8 млн яиц (рост на 3,9%), 14,4 тыс. тонн шерсти (спад на 1,7%), 339,2 тонн тутового шелкопряда (спад на 31%).

На 1 июля 2022 года в стране насчитывалось 8 млн 32,5 тыс. овец и коз, 2 млн 654,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 1 млн 295,2 тыс. коров и буйволов.

В январе-июне на птицефабриках произведено 41,3 тыс. тонн мяса птицы в живом весе (36,1 тыс. тонн в январе-июне прошлого года) и 392,7 млн ​​яиц (339,9 млн тонн в январе-июне прошлого года).

В целом, на 1 июля текущего года на предприятиях насчитывалось 9 млн 875,9 тыс.птиц, за январь-июнь с каждой несушки взято в среднем 113 яиц.

В стране в настоящее время завершены весенне-полевые работы.

По оперативным данным Госкомстата, под урожай засеяно 388 тыс. га, в том числе зерновые и зернобобовые - 65,3 тыс. га (включая кукурузу на 30,5 тыс. га), картофель - 54,8 тыс. га, овощи – 65,3 тыс. га, бахчевые культуры – 20,1 тыс. га, хлопок – 104,3 тыс. га, подсолнечник – 11,8 тыс. га, сахарная свекла - 5 тыс. га, табак – 2,4 тыс. га, многолетние травы - 56,5 тыс. га, однолетние травы – 1,1 тыс. га, прочие весенние растения – 1,4 тыс. га.

В январе-июне сельскохозяйственные субъекты собрали 2 млн 98,7 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) (спад на 20,1%), 423,4 тыс. тонн картофеля (рост на 8,2%), 794,5 тыс. тонн овощей (рост на 2,3%), 108,4 тыс. тонн бахчевых культур (рост на 8,2 %), 150,4 тыс. тонн фруктов и ягод (рост на 12,3%), 825,4 тонн табака (спад на 43,6%) и 401,6 тонн листьев зеленого чая (спад на 23,1%).

Сельхозпроизводство в Азербайджане в 2021 году увеличилось на 3,4%.

Х.Насирзаде