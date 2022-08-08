В Азербайджане за I полугодие производство помидоров в теплицах увеличилось на 3%

Объем производства томатов в теплицах Азербайджана в январе-июне 2022 года составил 220,1 тыс. тонн, что на 3,3% больше аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
По данным Госкомстата, на 1 июля 2022 года в стране действовало 3 124 теплиц общей площадью 1,6 тыс. га.
Кроме того, за отчетный период производство огурцов в теплицах увеличилось на 18,6% - до 14,4 тыс. тонн.
Х.Насирзаде
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