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Здравоохранение 08.08.2022 16:44

В Азербайджане традиционный для понедельника суточный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 121 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 802 тыс. 60, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 469 случаев.

За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончался 1 человек (накануне - 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 761 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 789 тыс. 147 человек (+ 113 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 152 человека.

За сутки медики провели 2 тыс. 424 теста на коронавирус против 3 тыс. 603 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 72 тыс. 185 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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