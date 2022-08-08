Норвежский монарх выписан из больницы, где провел несколько дней

Король Норвегии Харальд V в понедельник выписан из больницы и отправился домой, информирует норвежская телерадиокомпания NRK.

Как сообщила канцелярия королевского дворца, на которую ссылается NRK, "король находится в хорошей форме".

Харальд V был госпитализирован с высокой температурой в четверг.

"Его Величество король сегодня помещен в Королевскую больницу с жаром. Его состояние стабильно", - говорилось в сообщении, размещенном на сайте королевского дворца.