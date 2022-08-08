ФРГ не будет выступать за ослабление санкций против РФ, несмотря на трудности в энергетике

Германия, несмотря на сложности в энергетической отрасли, не намерена способствовать ослаблению санкций против России, сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.
"У нас впереди - трудные месяцы (...). Но ясно, что мы твердо стоим на стороне Украины, и мы выступаем за санкции, согласованные нами вместе с ЕС и международным сообществом", - заявил Хебештрайт.
Он добавил, что в Берлине также отказываются одобрить запуск газопровода "Северный поток 2". Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что ФРГ может избежать энергетического кризиса зимой, если введет в эксплуатацию эту магистраль.
Президент РФ Владимир Путин во время недавнего визита в Тегеран сообщил журналистам, что ранее он заявил действующему канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следующее: "У нас существует еще один готовый маршрут - "Северный поток 2". Его можно запустить. Но его не запускают".
Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.
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