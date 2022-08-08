Французский турбизнес поправляет дела после потерь от пандемии COVID-19

"Они вернулись в Париж!" - с таких слов начинается репортаж телеканала BFMTV о восстановлении посещаемости французской столицы иностранными туристами.
"На начало августа мы практически нагнали всё отставание, возникшее после 2019 года, который мы считаем очень удачным. И мы полагаем, что, если не случится непредвиденностей экономического или иного характера, 2022 год должен стать новым успешным годом", - заявил телеканалу в Париже глава одной из гостиничных сетей Серж Кашан.
После отмены продолжавшихся около двух лет санитарных ограничений при въезде во Францию в парижских отелях наполняемость выросла до 90%, и профессионалы этого бизнеса предсказывают на ближайшие месяцы еще более радужные перспективы.
При этом, отмечает BFMTV, показатели Лазурного берега и Нормандии также свидетельствуют об активном возвращении иностранных туристов, что должно позволить Франции "остаться наиболее посещаемым туристическим направлением мира".
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