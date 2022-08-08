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Карабах 08.08.2022 17:19

ANAMA направит около 3,2 млн манатов на создание мобильных полевых лагерей в Джабраиле и Физули

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) подписало контракт с ООО "Ekoservis-A" на осуществление работ по установке мобильных полевых лагерей в Джабраильском и Физулинском районах Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, сумма подписанного между сторонами контракта составляет 3 млн 173 тыс. 990,67 манат.

Э.Шафиев

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Тэги: ANAMA, ДЖЕБРАИЛ, ФИЗУЛИ

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