ANAMA направит около 3,2 млн манатов на создание мобильных полевых лагерей в Джабраиле и Физули

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) подписало контракт с ООО "Ekoservis-A" на осуществление работ по установке мобильных полевых лагерей в Джабраильском и Физулинском районах Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, сумма подписанного между сторонами контракта составляет 3 млн 173 тыс. 990,67 манат.

Э.Шафиев