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Регион 08.08.2022 17:32

Погрануправление ФСБ РФ в Армении сообщает о напряженной оперативной обстановке на участке границы с Ираном

На армяно-иранском участке госграницы сложилась напряженная оперативная обстановка в связи с увеличением попыток незаконного перемещения наркотиков и нарушением границы представителями экстремистских и террористических организаций, сообщает Пограничное управления ФСБ России в Республике Армения.

"В последнее время на армяно-иранском участке государственной границы сложилась напряженная оперативная обстановка, вызванная увеличением попыток незаконного перемещения тяжёлых наркотических средств и психотропных веществ (гашиш, метамфетамин, героин) из Ирана в Армению", - сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ.

Кроме того, в ведомстве отметили, что фиксируются случаи нарушения государственной границы представителями экстремистских и террористических организаций.

Сообщается, что в целях обеспечения безопасности Республики Армения, в соответствии с законом Армении "О государственной границе", по согласованию с правительством, Службой национальной безопасности и другими компетентными органами Армении с начала текущего года установлен ряд оборудованных постов несения службы пограничных нарядов для осуществления выборочных, а в случае поиска и преследования нарушителей границы - всех без исключения проверочных мероприятий в отношении лиц и транспортных средств на предмет выявления, предупреждения и пресечения фактов контрабанды, организации незаконной миграции и других правонарушений.

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