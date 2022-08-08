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Дальнее зарубежье 08.08.2022 20:03

ЕС приветствовал прекращение огня между Израилем и палестинцами в секторе Газа

Европейский союз приветствовал объявленное прекращение огня между Израилем и палестинским "Исламским джихадом", которое призвано прекратить эскалацию в секторе Газе и вокруг него.

"Сейчас крайне важно работать над укреплением режима прекращения огня и вновь открыть контрольно-пропускные пункты, чтобы позволить доставку гуманитарной помощи и топлива, а также перемещение рабочих в Газу и обратно", - говорится в опубликованном в понедельник заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

ЕС подчеркивает "незаменимую роль" Египта в достижении соглашения, отмечает важность поддержки ООН, США и Катара. Он призывает "своевременно и тщательно расследовать" обстоятельства гибели гражданских лиц во время военных действий последних дней.

Представитель ЕС напоминает о необходимости "ощутимых усилий" экономического и политического характера для того, чтобы сделать ситуацию в секторе Газа более устойчивой.

В конце минувшей недели армия Израиля начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Израиль ликвидировал нескольких командиров боевиков. Израильское военное командование заявляло, что в ходе операции выполнило основную часть поставленных задач.

Перемирие между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад" вступило в силу в воскресенье в 23:30 по местному времени, однако вскоре после этого стали поступать сообщения об отдельных пусках ракет из Газы в сторону Израиля.

Израильтяне ранее также предупредили, что в случае нарушения перемирия со стороны "Исламского джихада" будут наносить ответные удары по сектору Газа.

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